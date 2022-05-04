Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Бундестаге крайне возмущены оскорбительными словами поста Украины Андрея Мельника в адрес Олафа Шольца. Об этом сообщили эксперты газеты Die Welt.

Ранее Мельник назвал Олафа Шольца “обиженной ливерной колбасой”. После этого депутат Бундестага Штефан Койтер потребовал выслать из Германии посла Украины. Политик заявил: “Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение”.
Парламентарий отметил: “Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать”.

Зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул заявил, что тон украинского посла неуместен, он не способствует усилению солидарности с Украиной.

Украинский посол уже неоднократно допускал себе недипломатические высказывания. Ранее он требовал от Берлина поставки оружия Киеву, предъявлял претензии по поводу медленного продвижения решения в вопросе эмбарго на российские энергоносители.

Вам может понравиться

Ищенко: Украина и США подняли ракетный “серп” беспилотников “Жнец” над половиной России

Появление над Воронежем украинского разведывательного беспилотника является тревожным сигналом для России, считает политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что этот дрон не столько проводил разведку, сколько проверял, насколько быстро российская ПВО

Голливудские новинки предложили показывать в России без разрешения американских студий

Идею параллельного импорта предложили распространить и на кинопрокатную отрасль. Глава компании “Каропрокат” Алексей Рязанцев заявил, что новинки голливудских студий можно было бы показывать и без разрешения компаний-производителей. Со слов предпринимателя,

Тушенку «с мощами Моторолы» нашли на позициях украинских неонацистов в ДНР

Народная милиция ДНР выбила националистические силы ВСУ из школы в Новоселовке и выяснила, что Киев уже начал задействовать в боях «людоедов». Все дело в том, что в качестве сухого пайка
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 4 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C |