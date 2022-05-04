В Бундестаге крайне возмущены оскорбительными словами поста Украины Андрея Мельника в адрес Олафа Шольца. Об этом сообщили эксперты газеты Die Welt.

Ранее Мельник назвал Олафа Шольца “обиженной ливерной колбасой”. После этого депутат Бундестага Штефан Койтер потребовал выслать из Германии посла Украины. Политик заявил: “Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение”.

Парламентарий отметил: “Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать”.

Зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул заявил, что тон украинского посла неуместен, он не способствует усилению солидарности с Украиной.

Украинский посол уже неоднократно допускал себе недипломатические высказывания. Ранее он требовал от Берлина поставки оружия Киеву, предъявлял претензии по поводу медленного продвижения решения в вопросе эмбарго на российские энергоносители.