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Великобритания сильнее остальных стран ощущает на себе мировой кризис. Население государства стремительно беднеет. Сейчас Британия переживает самый настоящий бум краж их магазинов.

Основная часть преступлений совершается не профессионалами, а именно дилетантами, людьми, которые оказались на пороге бедности. Они просто крадут дешевые продукты, так как не могут позволить себе их купить.

Эксперты издания Daily Mail отмечают, что из-за антироссийских санкций, которые Европа ввела на фоне спецоперации на Украине, сами жители Великобритании еле “сводят концы с концами”. При этом ситуация только продолжает ухудшаться. Впереди продовольственный кризис, которого мир не видел со времен Второй мировой войны.

Из-за высокого уровня преступности многие супермаркеты открыли точки входа и выхода с односторонним движением.

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