В Великобритании обратили внимание на использование российскими военными на Украине тактики, которая ранее применялась в Сирии. Об этом заявила член парламента Британии Лин Браун в своем обращении к главе МИД Великобритании Лизе Трасс.

Политик отметила: «Вопрос министру иностранных дел и международного развития. Как она оценивает достоверность сообщений о том, что Сирия использовалась в качестве полигона для отработки российской тактики, которая сейчас применяется на Украине?».

Этот вопрос прокомментировал британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Он обвинил Россию в «нарушениях международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека» сразу в двух государствах. Сначала на территории Сирии, а теперь на территории Украины.