читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Великобритании обратили внимание на использование российскими военными на Украине тактики, которая ранее применялась в Сирии. Об этом заявила член парламента Британии Лин Браун в своем обращении к главе МИД Великобритании Лизе Трасс.

Политик отметила: «Вопрос министру иностранных дел и международного развития. Как она оценивает достоверность сообщений о том, что Сирия использовалась в качестве полигона для отработки российской тактики, которая сейчас применяется на Украине?».

Этот вопрос прокомментировал британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Он обвинил Россию в «нарушениях международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека» сразу в двух государствах. Сначала на территории Сирии, а теперь на территории Украины.

Вам может понравиться

Германия отомстит Шредеру за дружбу с Путиным

Правящая коалиция Германии решила наказать бывшего канцлера Герхарда Шредера за его тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg. Подробности передает издание “Взгляд“. Политики задумали лишить Шредера

Nicola Porro: Зеленский не идет на переговоры с Россией из-за угроз националистов “Азова”

Президент Украины Зеленский боится расправы над собой со стороны националистического батальона «Азов» (запрещен в России) и поэтому тормозит переговорный процесс с Россией, уверен итальянский журналист Лучо Караччоло. Он пояснил, что

В Госдуме предложили кинотеатрам самим выходить из кризиса

“Первое правило для утопающего — это помоги себе сам”. Так прокомментировала депутат Госдумы Елена Ямпольская отказ правительства выделить кинотеатрам страны в виде субсидии 6,5 миллиардов рублей. Глава комитета нижней палаты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |