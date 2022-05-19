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Британское Управление морских торговых операций сообщило о нападении группы неизвестных на торговое судно в Красном море, неподалеку от берегов Йемена. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что в настоящий момент ответственность за эту атаку на себя никто не взял. Кроме того, неизвестно, чье именно судно подверглось нападению.

Мало того, нет никакой информации о том, каким образом осуществлялась атака на судно. Сообщается лишь, что инцидент произошел в точке 14° 19° северной широты и 04° 24° восточной долготы, в 34 милях от йеменского побережья.

Подробности нападения отказались комментировать британский Королевский флот, а также представители Пятого оперативного флота американских ВМС.

Напомним, что в прошлом году Иран подозревался в серии нападений на торговые суда. Израиль грозил применить ответные меры, однако так и не смог представить доказательства причастности Тегерана.

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