Правительство Болгарии ещё раз рассмотрит вопрос об оплате российского газа рублями. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Николов. По его мнению, первоначальное решение отказаться от условий Москвы стало поспешным. Планируется также, что Болгария обсудит этот вопрос с Еврокомиссией, сообщает телеканал bTV.

О продаже газа в европейские страны за рубли ещё в марте заявил президент России Владимир Путин. Однако многие страны ЕС назвали такое решение – нарушением договоров о поставках “голубого топлива” и начали отказываться от оплаты в российской валюте.

Впрочем, со временем рублёвые счета для оплаты газа открыли компании из Германии и Италии. Если в этих странах так сделали, то почему Болгария не должна последовать их примеру, сказала Николов.

При этом глава Министерства энергетики добавил, что Еврокомиссия настаивает на оплате газа только в евро. Но тут следует различать государственные компании и частные корпорации, которые также могут приобретать газ у российской стороны, подчеркнул Николов.