В Княжеском саду в столице Болгарии Софии установили скульптуру «Крик украинской матери». Неоднозначное творение Недельчо Костадинова появилось 12 мая прямо напротив памятнику Советской армии.

В честь установки скульптуры был организован концерт, а сам процесс осуществлялся при участии полиции. Связано это с присутствием на церемонии большого количества противников нового «шедевра»,

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей в основном возмущенно высказались по поводу скульптуры. Она больше напоминает персонажа из какого-то фильма ужасов. Депутат народного собрания Болгарии Николай Дренчев заявил, что если бы был украинцем, вряд ли обрадовался бы установке такого памятника.