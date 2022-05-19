Чем ближе курортный сезон, тем больше недовольства вызывают беженцы из Украины у европейских отельеров. В Болгарии владельцы гостиниц жалуются, что власти их не слышат и не принимают никаких мер, чтобы переселить украинских беженцев.

Особенно острая ситуация сложилась в отелях на берегу Чёрного моря. Болгарские бизнесмены заявляют, что их выручка в этом году может серьёзно просесть. Они утверждают, что ранее власти намеревались перевести беженцев на специальные базы до большого туристического потока, но пока беженцы остаются в номерах отелей, власти молчат, а туристический сезон из-за всего этого под угрозой.

По словам представителей туристического бизнеса, официальные письма и просьбы решить вопрос с беженцами власти игнорируют.

С началом специальной военной операции города Украины стало покидать население. В Европу отправились миллионы беженцев. Сейчас они находятся не только в Болгарии, но и Польше, Чехии, Германии и в других странах.