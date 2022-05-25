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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт ответил на возмущение польского президента Анджея Дуды по поводу поставок Варшаве танков «Леопард».

«Федеральное правительство поражено», – только и смог выговорить Хебестрайт.

Напомним, что речь идет о танках «Леопард», которые Германия якобы должна была отправить в Польшу взамен на Т-72. Советское наследие Варшава передала Украине и ждала, что вот-вот получит вместо них современную бронетехнику производства ФРГ. Но этого пока не произошло.

Именно поэтому Дуда довольно резко высказал возмущение такими действия Берлина, заявив, что ФРГ хотят увильнуть от выполнения договора.

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