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На улицах Берлина расклеили плакаты и наклейки с изображением украинского президента Владимира Зеленского в виде эмблемы дивизии СС «Мертвая голова».

На всех плакатах написано: «Зеленский глупец». Это стало ответом антифашистов на заявление Зеленского, в котором он поздравил украинцев с «Днем Победы над нацизмом». При этом его поздравление сопровождалось снимком украинского боевика с символикой СС на форме.

Позже Зеленский осознал свою оплошность, фото было удалено, но пользователи Сети успели его запомнить.

Плакаты с украинским лидером появились даже в местах с проукраинской агитацией, а также недалеко от Рейхстага. Не обошли берлинские антифашисты и музей Берлинской стены, старый немецкий аэропорт Берлин-Темпельхоф в центре города, где в прошлом организовывались собрания нацистов.

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