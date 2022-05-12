После установления контроля над Попасной российская армия начала стремительное продвижение к Бахмуту, который до так называемой украинской «декоммунизации» назывался Артемовском. Артиллерия ВС РФ атаковала базу боевиков ВСУ, находящуюся в трехэтажном здании в городской черте, сообщило «Военное обозрение».

На снимке, представленном сайтом, видно, что один из пролетов этого здания оказался полностью разрушен. Кроме того, в оставшейся части строения вылетели все окна из-за мощной взрывной волны. Также на фото видны следы вспыхнувшего в здании пожара.

Продвижение к Бахмуту – это очередной этап освобождения Донбасса, являющегося главной целью второй фазы спецоперации ВС РФ на Украине. Именно на юго-востоке страны дислоцируется наиболее способная группировка националистических сил ВСУ, которая продолжает терзать обстрелами неподконтрольные Киеву территории и убивать мирное население. Ее уничтожение позволит прекратить геноцид жителей ЛНР и ДНР.