В США начала стремительно сокращаться рождаемость. Главной причиной этому называют рост силы ЛГБТ-культуры. Такое мнение высказал журналист Александр Зубатов.

Он обратился к Вашингтону с призывом вернуть в страну привычные семейные ценности. Иначе сложившаяся ситуация может привести к плачевным последствиям.

Автор издания The American Conservative заявил, что на формировании психологии подростков играют большую роль социальные сигналы. А ЛГБТ-активисты активно продвигают мнение о том, что все сексуальные предпочтения определяются на биологическом уровне.

Уже в 2018 году профессор Университета Брауна Лиза Литтман провела исследование, результаты которого показали, что основная часть подростков считают себя трансгендерами. Почти 86% признались о том, что они испытывают склонности к другому полу.

Журналист отметил в своем материале: “Есть те, кто будет геем в любом обществе. Они существовали всегда. Пусть будут. Нас интересует гораздо большее число случаев искусственного “вбрасывания” людей в ЛГБТ-сообщество. Вместо того, чтобы наказывать взрослых постфактум, давайте работать над тем, чтобы не искушать детей совершать такие ошибки в суждениях, которые заведут их в бесплодную пустыню”.