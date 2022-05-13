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На ежегодной конференции для разработчиков Google I/O был продемонстрирован новый режим, который будет применяться для просмотра улиц и достопримечательностей города. Компания назвала его «иммерсионным». Подробности о разработке компания представила в своем официальном блоге.

Теперь пользователь сможет посмотреть, как выглядит интересующий его район в разное время суток и при разной погоде. Также станет доступна информация о месте работы заведений, зайти виртуально в них. Теперь можно будет определить самые оживленные места.

Новый режим пока доступен только для улиц Токио, Лондона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Сан-Франциско. Но постепенно список городов будет расширяться. Разработчики обещают, что новый режим будет поддерживаться на любом телефоне.

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