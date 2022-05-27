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Поведение украинских беженцев в странах Европы уже вызывает недовольство местных жителей. В столице Чехии Праге на некоторых магазинах уже появились таблички о том, что вход для украинцев в эти торговые точки запрещён.

Фотографии табличек уже разлетелись по социальным сетям. В комментариях, сопровождающих такие фотографии, указывается, что владельцы магазинов столкнулись с увеличившимся числом краж, в которых обвиняют беженцев из Украины. Впрочем, пока тенденция не носит массового характера. Таблички с надписями “Украинцам вход воспрещён” обнаружили всего на нескольких пражских магазинах.

По официальным данным, с начала специальной военной операции в Донбассе Украину покинули более 4 миллионов человек. Многие из них направились в страны Европы. Между тем условия содержания части беженцев уже меняются. С наступлением курортного сезона в Европе украинцев начинают выселять из отелей и перевозить в менее комфортабельные места для проживания.

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