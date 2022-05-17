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Националисты батальона «Азов» (экстремистская группировка, запрещенная в России) насиловали женщин и выжигали на их телах свастики. Об этом рассказал пленный украински пограничник Александр Черваков. Подробности передает РЕН ТВ.

Пограничник рассказал, что боевиков “Азова” можно различить по свастике на шевронах. Она есть у каждого националиста. Он отметил, что они очень жестоко относятся к людям. Местные жители азовцев очень боятся.

Черваков рассказал: «У них шевроны со свастиками, на каждом из них, сразу видно было, что это батальон националистов. Какое к ним могло быть отношение? Для них выпустить в толпу людей автоматный рожок, как нам друг на друга посмотреть. Их все боялись. Женщин насиловали, свастики немецкие выжигали».

Пограничник рассказал, как он не хотел участвовать в боевых действиях. За несколько дней до начала спецоперации он ушел на больничный, потом не стал возвращаться на военную службу. Но военнослужащему начали угрожать, его обещали посадить на 15 лет в тюрьму, если он откажется выйти в боевое подразделение.

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