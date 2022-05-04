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Недалеко от села Трехизбенка в одном из штабов украинских минометчиков российские военнослужащие обнаружили свидетельства занятия черной магией. Подробности сообщает РИА Новости.

Как стало известно, бойцы пытались “освятить” оружие и делали пометки кровью, а на стене была изображена сатанинская печать. В этом штабе находилась воинская часть А4472.

Культуролог Екатерина Дайс прокомментировала находки. Она отметила, что оккультный рисунок был нанесен без отрыва кисти от поверхности. Именно это указывает на стремление автора придать знаку магическую силу.

Эксперт предположила, что таким образом военные пытались проводить ритуалы с целью укрепления оружия или с просьбой послать им еще больше оружия.

Это уже не первый случай, когда на Украине говорят о занятиях черной магией. В 2021 году в городе Ромны Сумской области Украины чиновница на рабочем месте устраивала сеансы черной магии, чтобы навести порчу на градоначальника и других сотрудников. Она несколько месяцев подбрасывала к двери кабинета мэра землю с кладбища.

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