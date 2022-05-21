Киевские военные эксперты пытаются отвлечь внимание общественности от эпического провала на «Азовстали» и поэтому придумывают новый «возможный успех» своей доблестной армии. Сейчас они все чаще пишут о «решительном сходящемся ударе» в районе Попасной, передает «Военное обозрение».

Так называемые «эксперты» на украинских картах боевых действий разглядели выступ у Попасной – продвижение войск РФ и республик Донбасса к северу и западу от этого города. И тут же начали раскручивать теорию «ликвидации выступа» ударом со стороны Новоалександровки и населенного пункта Золотое.

Авторы публикации отмечают, что выступ может и есть, однако у Киева нет сил, чтобы нанести «сходящийся удар». Если они попытаются наступать от Светлодарска, то, во-первых, потеряют все свои подразделения, которые окажутся на открытой местности, а во-вторых, обеспечат союзным силам оперативный простор для наступления на Артемовск.

Контрнаступление от Лисичанска также не представляется возможным, так как части, которые уже выходили оттуда в сторону Попасной, были легко разгромлены, а их остатки скрылись в Артемовске и пытаются больше не высовывать оттуда носа.

Теоретически для «удара в основание выступа» можно использовать резерв, вот только пока кроме сил территориальной обороны на Донбасс никто не пребывает. При этом слабо обученных боевиков тут же бросают в бой, не пытаясь использовать какую-то стратегию и тактику. Поэтому для серьезных наступательных действий они точно не годятся.

Высказывания украинских «экспертов» направлены только на подъем боевого духа. Но вместе с тем они показывают, насколько эти «специалисты» оторваны от реальности.