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С момента начала специальной операции ВС РФ на Украине не было зафиксировано ни одного случая выведения из строя российских самолетов средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщает РИА Новости.

Ссылаясь на источник в армии РФ, журналисты поясняют, что украинские РЭБ просто не в состоянии подавлять работу беспилотных аппаратов ZALA AERO от концерна «Калашников». В этих дронах предусмотрена защита каналов связи, что делает их неуязвимыми для средств радиоподавления.

Другой источник в ВПК особо выделил беспилотники ZALA 421-16Е. В них применены технологии малозаметности, поэтому ПВО их не обнаруживает. Также на БПЛА не реагируют головки самонаведения ракет, применяемых в переносных ЗРК. Это дает возможность практически полностью исключить уничтожение данной модели дронов противником.

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