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На одном из допросов командир подразделения морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына» рассказал о военной хитрости, использованной для проникновения на металлургический комбинат «Азовсталь».

Он пояснил, что, когда у морских пехотинцев не осталось другого выхода, кроме как пробиваться к заводу, они нанесли на бронетехнику символ спецоперации ВС РФ – букву Z. Таким образом почти 200 военнослужащим удалось беспрепятственно проникнуть на территорию «Азовстали», передает издание Ura.news.

Напомним, что подобные уловки не особо помогли морпехам. На территории завода они, вместе с боевиками националистического батальона «Азов» (запрещен в России), были вынуждены скрываться в подземелье на протяжении почти двух месяцев. В результате все сдались в плен, так как осознали полную бессмысленность сопротивления.

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