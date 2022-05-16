В Сети появилось видеообращение харьковской теробороны к президенту Украины Зеленскому, в котором бойцы заявили о выходе к границам России. На записи они разместились вокруг пограничного столба. Глава государства уже поблагодарил их за столь героическое продвижение, но оно оказалось фейком.

Практически сразу после ответа Зеленского в Сети была опубликована запись, на которой бойцы ВСУ несут пограничный столб на то самое место, где и производилась съемка. Причем видео снимали они сами, но по неизвестным причинам произошла утечка данных.

Бойцы заявляли, что «героически прорвались» к границе РФ после отчаянных боевых действий, но на деле они просто затратили немного усилий, чтобы притащить с собой столб. На деле же до российских рубежей им еще очень далеко.