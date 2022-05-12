Украинский радикал Сергей Волына, являющийся исполняющим обязанности командира батальона «Азов» (группировка, запрещенная в России, признана экстремистской), записал видеообращение для американского миллиардера Илона Маска. Он просит его оказать помощь в эвакуации. Подробности передает “Правда.ру”.

В своем обращении боевик называет бизнесмена сверхчеловеком. Он отметил: «Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!».

Многочисленные источники сообщают, что на территории “Азовстали” уже не осталось мирных жителей. В связи с этим российские военные приступают к зачистке территории.

Это уже не первая просьба о помощи со стороны украинских националистов. Ранее они обращались к Папе Римскому, президенту Турции и всему мировому сообществу.