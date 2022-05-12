читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский радикал Сергей Волына, являющийся исполняющим обязанности командира батальона «Азов» (группировка, запрещенная в России, признана экстремистской), записал видеообращение для американского миллиардера Илона Маска. Он просит его оказать помощь в эвакуации. Подробности передает “Правда.ру”.

В своем обращении боевик называет бизнесмена сверхчеловеком. Он отметил: «Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!».

Многочисленные источники сообщают, что на территории “Азовстали” уже не осталось мирных жителей. В связи с этим российские военные приступают к зачистке территории.

Это уже не первая просьба о помощи со стороны украинских националистов. Ранее они обращались к Папе Римскому, президенту Турции и всему мировому сообществу.

Вам может понравиться

Штамм коронавируса “дельта” может вернуться в Россию

Более опасный штамм коронавируса “дельта” может снова вернуться в Россию. Такую вероятность допустил руководитель одной из научных групп Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В интервью ТАСС специалист уточнил, что со временем иммунитет

В Германии раскритиковали возможное нефтяное эмбарго в отношении России

Запрет на импорт из России энергоносителей может стать фатальным для экономики всей Европы. Такое мнение высказал премьер-министр Саксонии (входит в состав Германии) Михаэль Кречмер. В начале мая Еврокомиссия анонсировала новый

После удара ПТУРом из штаба ВСУ в разные стороны разбежались голые командиры

Бойцы Народной милиции ДНР обнаружили штаб артиллерийской бригады, но не стали сразу его атаковать. Они выждали, пока командование подразделения соберется в полном составе и только после этого ударили по штабу
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 16 °C |