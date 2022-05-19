Украинские беженцы, проживающие в Германии, попытались сжечь российский флаг. Но все у них пошло не так, как планировалось изначально. Вместе с флагом сгорел еще и дом, в котором беженцев расселили немцы. Подробности передает немецкая газета Bild.

Прибывшим с Украины беженцам граждане Германии предоставили дом, в котором те могли способной проживать. Но вместо благодарности мигранты жилье спалили. Все началось с желания беженцев сжечь российский флаг. В результате они устроили пожар в одном из помещений. Пламя быстро распространилось по всему зданию. Чудом удалось спасти дома, расположенные рядом.

Пользователи социальных сетей активно отреагировали на происшествие. Один из комментаторов написал: “Украинцы проиграли обычному русскому флагу”.