С наступлением в Европе курортного сезона, отельеры требуют, чтобы власти освободили от украинских беженцев гостиницы. Между тем сами беженцы неохотно покидают отели и не изъявляют особого желания перебираться на специальные базы.

В Болгарии 200 беженцев отказались покидать причерноморские отели и уезжать на отведённую для них территорию. Об этом рассказали в болгарском Госагентстве по делами беженцев. Там отметили, что ранее специалисты ведомства связались с беженцами, которые проживают в отелях и получили их согласие на переезд к новому месту. Для перевозки было организовано несколько поездов. Однако они ушли почти пустые.

В Госагентстве уточнили, что выехать из городова Варна и Бургас должны были более 500 человек. Но на вокзалы пришли чуть больше 60-ти. Остальные, как выяснилось, передумали выселяться.

С началом специальной военной операции в Донбассе Украину покинуло несколько миллионов беженцев. Основная часть отправилась в приграничные с Украиной страны.