Украинские боевики подтвердили, что для прорыва их обороны вблизи трассы Лисичанск-Артемовск российские войска задействовали танки и боевые машины «Терминатор». Они сообщили, что ВС РФ нанесли сокрушительный удар, внезапно появившись из лесополосы.

Грамотно используя особенности местности, ВС РФ на танках Т-72Б3 и БМПТ «Терминатор» подошли на расстояние прицельного удара и открыли огонь. Артиллерийские подразделения, призванные охранять дорогу и не допускать установления контроля над ней, сделать ничего не смогли. Они просто не ожидали появления боевых машин ВС РФ.

Впрочем, чтобы скрасить себе очередное поражение, Киев заявил, что одна из новейших БМПТ «была подбита», но продолжила движение и из боя не вышла. В переводе на нормальный язык это означает, что по «Терминатору» стреляли, но не попали.