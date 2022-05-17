Украинской мигрантке Ирине Земляне, напавшей в День Победы на посла России в Польше, пришлось покинуть страну. Подробности сообщает RuNews24.

По имеющейся информации, сразу после инцидента женщине стали поступать сообщения с угрозами. Ее личные данные появились в свободном доступе в социальных сетях.

Мигрантка написала: «Меня призвали уничтожить, я попала в российскую „базу военных преступников“. Я до сих пор получаю немые звонки, а электронный ящик заполнен спамом».

Нападение произошло 9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве. Женщина подошла к российскому после Сергею Андрееву, который принимал участие в памятных мероприятиях в честь Дня Победу. Она облила его краской, не дала возложить венок. Сергей Андреев отметил, что от польской стороны он так и не получил никаких извинений.