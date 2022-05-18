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Украина может оказаться под угрозой дефицита зерна. Под давлением Евросоюза она вывозит резервы в Европу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от бывшего сотрудника одесской морской гавани.

Сотрудник рассказал, что сейчас работа порта в Одессе ограничена. Это не позволяет экспортировать основную часть зерновых морским путем. Евросоюз разработал альтернативные маршруты через порты Рени и Измаил.

Несмотря на реальную угрозу остаться без пшеницы, Киев продолжает вывозить ее. В этом году не исключено, что произойдет срыв сбора урожая.

До 24 февраля в одесском порту было более 200 000 тонн пшеницы. Со второй половины апреля контейнеры, которых было более 10 000, стали активно вывозить. Киевские власти дали указание в марте начать изымать все продовольственные грузы, находящиеся в морском торговом порту.

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