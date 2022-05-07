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В Сети появились фотографии обломков британских ракет Brimstone, обнаруженные после ударов ВС Украины по Донбассу. Портал Avia.Pro отмечает, что пока не удалось установить, каким образом эти боезаряды удалось перебросить в регион, в котором ведутся наиболее активные боевые действия.

Напомним, что Британия отправила на Украину несколько сотен ракет Brimstone. Это боезаряды воздушного и морского базирования, однако Лондон передал Киеву специальные пусковые установки, позволяющие осуществлять их наземный пуск. При этом боезаряды лишь немного потеряли в дальности поражения целей, которая сейчас составляет 11 километров.

Эксперты отмечают, что пока ничего неизвестно о целях, которые атаковали британские ракеты. Однако они могут демонстрировать неплохую эффективность. Особенно в связке с турецкими БПЛА «Байрактар ТБ2», способные наводить боезаряды на те или иные мишени.

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