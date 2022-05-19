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У побережья Одессы ВСУ развернули полученные из Великобритании ракеты Brimstone II. Эти противокорабельные боезаряды воздушного базирования предназначены для ударов по наводным целям и могут поражать их с расстояния в 60 километров. Однако Лондон не предоставил Киеву еще и самолеты для своих ракет, поэтому запускать их придется с наземных пусковых установок, рассказал портал Avia.Pro.

Авторы публикации пояснили, что пусковые установки Киев монтирует на гражданские авто, что позволяет наносить удары скрытно для средств ПВО. Дальность поражения целей при таких запусках составляет около 50 километров. Это не слишком много, так как ВСУ не смогут «достать» даже до острова Змеиный.

Эксперты отмечают, что ракеты Brimstone II Киев уже использует, однако атакует с их помощью пока только наземные цели. Насколько опасными боезаряды окажутся для российского флота, оценить пока не представляется возможным.

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