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Ранее западные СМИ сообщили, что Украина получила штурмовики Су-25 в разобранном виде. Портал Avia.Pro предполагает, что эти самолеты 1,5 года назад прошли полный комплекс операций по обслуживанию и модернизации на предприятиях Белоруссии.

Известно, что 6 из 14 штурмовиков Киеву отправила Болгария. Она поддерживала самолеты в идеальном техническом состоянии и практически их не использовала.

Кроме того, передать Украине самолеты Су-25 могли и другие страны. В любом случае штурмовики уже находятся на территории страны, отмечают эксперты.

По их словам, самолеты были специально разобраны на части для обеспечения транспортировки автомобильным транспортом. Именно поэтому определить местоположение этого груза было практически невозможно. Впрочем, штурмовики Су-25 не слишком помогают Киеву, так как украинские летчики фактически вслепую наносят удары, опасаясь подниматься на большую высоту из-за риска попасть под удар ПВО.

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