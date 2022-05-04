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Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно отстрелялся по позициям ВСУ в населенном пункте Попасная на Донбассе. Видеозапись этой эпичной атаки показал военный корреспондент издания «Известия» Дмитрий Зименкин.

Он отметил, что украинские нацисты по своему обыкновению прячутся в жилых домах, а также в расположенной неподалеку лесополосе. Вертолет первым делом выпустил несколько тепловых зарядов, а затем нанес удары по позициям противника несколькими ракетами подряд.

Напомним, что Попасная является одним из наиболее важных городов Луганской народной республики. Установление над ней контроля союзными войсками РФ и ЛНР позволил получить превосходство над украинской армией и продолжить освобождение других населенных пунктов.

ВСУ также обстреливают ЛНР, причем в качестве целей выбирают в основном гражданское население. Так, в Первомайске они повредили здание администрации города, а также кинотеатр и ряд жилых домов. Ранения получили две местные жительницы.

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