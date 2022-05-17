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В окрестностях Северодонецка войска РФ перемалывают армию противника вместе с его боевой техникой. Эффективность их действий заметно выросла после подключения ударных вертолетов, рассказал портал «Русская весна».

Авторы сайта опубликовали видеозапись на которой зафиксированы боевые действия у Северодонецка. На ней хорошо видно, как вертолеты наносят мощные удары по позициям украинских националистов и разносят их в щепки.

Помимо авиации эффективно работает и артиллерия союзных сил РФ и ДНР. Перемалывание подразделений противника продолжается и не закончится до тех пор, пока все цели специальной военной операции на Донбассе не будут достигнуты в полном объеме, заявляют авторы публикации.

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