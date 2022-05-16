Зарубежные мутации коронавируса в России увеличивают риск летального исхода для пациента. К такому выводу пришли исследователи из Санкт-Петербурга. Они изучали мутации коронавируса и то, как на них реагируют организмы пациентов.

Учёные изучили образцы вирусной РНК у более полусотни пациентов больницы №40 Петербурга. В итоге эксперты обнаружили почти 400 вариантов мутаций коронавируса. Причём около 140 изменений в РНК обнаружили у пациентов, которые скончались от последствий ковида (болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция).

Обобщая данные, исследователи пришли к выводам, что все пациенты были инфицированны 14 линиями вируса SARS-CoV-2. При этом девять из них имели не российское, а иностранное происхождение, и именно с ними связывали повышенный риск летальных исходов.

По мнению специалистов, такая ситуация связана с тем, что к российским линиям вируса жители страны оказали более приспособлены, чем к тем, которые были ввезены из-за рубежа.