Команда исследователей из Бернского университета (Швейцария) установила, что древнейшие земледельцы человечества произошли от многократного смешения различных групп охотников-собирателей из юго-восточной Европы и Ближнего Востока. Об этом сообщает портал Nature. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Долгое время считалось, что генетические истоки первых земледельцев эпохи неолита относятся к региону так называемой «Передней Азии», главным образом – к территории современной турецкой Анатолии. Археологические данные свидетельствуют о том, что люди впервые занялись сельским хозяйством именно в этом субрегионе.

Около 12 000 лет назад кочевые охотники-собиратели на Ближнем Востоке совершили один из самых важных переходов в истории человечества: они начали оседать на постоянном месте жительства и занялись сельским хозяйством. Этот переход, который позже произошел независимо и в других частях мира, известен как неолитическая революция и связан с появлением первых одомашненных растений и животных.

Новое исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что первые земледельцы в действительности представляли собой достаточно широкую смесь групп охотников и собирателей ледникового периода, распространившихся от Ближнего Востока до юго-восточной Европы. В указанном исследовании приняли участие научные специалисты из Бернского университета и Швейцарского института биоинформатики SIB, а также из Майнцского и Фрибургского университетов имени Иоганна Гуттенберга в Германии.

Команда под руководством Лорана Экскофье, профессора Института экологии и эволюции Бернского университета, секвенировала геномы 15 охотников-собирателей и первых земледельцев, которые жили в юго-западной Азии и Европе вдоль одного из основных путей миграции того периода – реки Дунай. Исследованные останки были ранее собраны в ходе нескольких археологических раскопок, в том числе из подтвержденных учеными как «древнейшие» земледельческих деревень в западной Анатолии.

Исследователям удалось создать высококачественные геномы, что является редкостью в работе по столь древним останкам. Это позволило им изучить данные для таких демографических деталей, которые обычно выходят за рамки исследований древней ДНК, основанных на менее полных геномах.

Команда Экскофье обнаружила, что древние анатолийские земледельцы произошли от многократного смешения различных групп охотников-собирателей из Европы и Ближнего Востока. Эти группы впервые разделились в разгар последнего ледникового периода, около 25 000 лет назад. Моделирование предполагает, что более западные группы охотников-собирателей в итоге почти вымерли, прежде чем восстановиться по мере потепления климата.

В то же время в ходе процесса смешивания, начавшегося около 14 000 лет назад, впоследствии появились первые земледельцы – они произошли от охотников-собирателей, живших на всем пути от Ближнего Востока до Балкан. «Этого нельзя было предвидеть археологически», – отмечают исследователи. Они смогли добиться результата благодаря объединению двух методов: получение высококачественных древних геномов из доисторических скелетов в сочетании с демографическим моделированием полученных данных.

Йоахим Бургер из Университета Майнца, второй старший автор исследования, подчеркивает необходимость междисциплинарности: «Потребовалось около десяти лет, чтобы собрать и проанализировать скелеты, подходящие для такого исследования. Это стало возможным только благодаря сотрудничеству с многочисленными археологами и антропологами, которые помогли нам исторически закрепить наши модели».

Ранние земледельческие популяции, после того, как они обосновались в Анатолии, затем двинулись на запад в Европу волнами переселений, начиная примерно 8000 лет назад. Время от времени они смешивались – но не повсеместно – с местными охотниками-собирателями. «Это действительно было распространением земледельческих сообществ, которые продвинули сельское хозяйство дальше на запад», – отмечает Экскофье. Исследование опубликовано в Cell 12 мая.

Полученные данные совпадают с результатами ряда прежних исследования древней геномики. В частности, в 2019 году группа под руководством палеогенетика Эске Виллерслева из Копенгагенского университета секвенировала геномы 317 охотников-собирателей и первых земледельцев со всей Евразии, что стало крупнейшим по охвату исследованием генома того периода. Это исследование также обнаруживает древний раскол между восточными и западными группами охотников-собирателей и прослеживает прибытие анатолийских земледельцев в Европу, начавшееся около 8700 лет назад на Балканах.