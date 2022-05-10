Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – один из самых малоизученных. Но недавно учёные из Австралии приблизились к пониманию его сути. В будущем это может помочь в разработке эффективных методов борьбы с симптомом.

Ранее было доказано, что риск появления СВДС увеличивается от того, что младенец спит лицом вниз, а также от воздействия табачного дыма. Исследователи из Австралии добавили к этому списку сниженное содержание в организме детей особого фермента, который играет важную роль в процессе пробуждения.

К открытию исследователи пришли после изучения медицинских показателей более 700 детей, их которых около 70 умерли в возрасте до двух лет, а 26-ти из них поставили диагноз СВДС. Как раз у этих детей содержание фермента бутирилхолинэстераза оказалось меньше, чем у здоровых или тех, кто умер по другим причинам.

На этом основании учёные сделали вывод, что наличие фермента играет не последнюю роль в синдроме внезапной детской смерти. По словам специалистов, сниженное содержание фермента просто не даёт детям просыпаться.

Предполагается, что в скором времени на основе исследования австралийцев могут быть изготовлены специальные препараты, которые существенно снизят риск возникновения синдрома внезапной детской смерти.