читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – один из самых малоизученных. Но недавно учёные из Австралии приблизились к пониманию его сути. В будущем это может помочь в разработке эффективных методов борьбы с симптомом.

Ранее было доказано, что риск появления СВДС увеличивается от того, что младенец спит лицом вниз, а также от воздействия табачного дыма. Исследователи из Австралии добавили к этому списку сниженное содержание в организме детей особого фермента, который играет важную роль в процессе пробуждения.

К открытию исследователи пришли после изучения медицинских показателей более 700 детей, их которых около 70 умерли в возрасте до двух лет, а 26-ти из них поставили диагноз СВДС. Как раз у этих детей содержание фермента бутирилхолинэстераза оказалось меньше, чем у здоровых или тех, кто умер по другим причинам.

На этом основании учёные сделали вывод, что наличие фермента играет не последнюю роль в синдроме внезапной детской смерти. По словам специалистов, сниженное содержание фермента просто не даёт детям просыпаться.

Предполагается, что в скором времени на основе исследования австралийцев могут быть изготовлены специальные препараты, которые существенно снизят риск возникновения синдрома внезапной детской смерти.

Вам может понравиться

Президент РАН: тактика борьбы с ковидом в России оказалась эффективной

В России придерживались тактики борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которая доказала свою эффективность. Отечественный подход оказался более правильным, чем политика “нулевой терпимости” к ковиду. Такое заявление сделал президент Российской академии

Выявлять потенциальных самоубийц по анализу крови могут научиться учёные

Исследовали из Калифорнийского университета сделали шаг к разработке технологии, которая в будущем может позволить выявлять у людей склонность к суициду по анализу крови. Психиатры обнаружили биомаркеры, которые у людей с

Внутри древней египетской мумии ястреба нашли останки священного ибиса

В Египте мумифицировали не только людей, но и животных, птиц и даже насекомых. Животного могли похоронить вместе с его хозяином, чтобы оно было с ним в загробной жизни. Эксперт Кэрол
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 9 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир: погода, 9 мая – пасмурно, до 16 °C |