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34-летняя учительница испанского языка в школе американского штата Висконсин вступила в интимную связь с 17-летним учеником и оказалась за решеткой. Ей выдвинуто обвинение по трем эпизодам сексуального насилия.

Ребекка Килпс так увлеклась своим несовершеннолетним подопечным, что даже намеревалась уйти к нему от мужа. Об этом поведал сам супруг, который представил правоохранительным органам фрагменты переписки жены со школьником. Именно он, собственно, и сдал свою благоверную полиции.

Учительница на следствии призналась, что дважды вступала с юношей в интимную связь. Школьник этого не отрицал, но заявил, что отношения с Ребеккой Килпс зашли «слишком далеко».

На 31 мая запланировано первое судебное слушание по этому делу. Однако можно предположить, что Килпс окажется в тюрьме за развращение несовершеннолетнего.

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