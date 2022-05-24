Древние майя начали раньше всех использовать драгоценные камни для украшения зубов. Инкрустации нефритом, бирюзой или золотом сохранялась на всю жизнь.

Ранее считалось, что такие украшения имели духовное значение, но позже ученые пришли к выводу, что они могли носить не только эстетический характер. Приклеивание драгоценных камней к зубам обладало терапевтическими свойствами. Чтобы доказать это, биохимики из Центра перспективных исследований Национального политехнического института в Мексике провели ряд исследований. Результаты научной работы были опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Ингредиенты герметика, на который приклеивались камни, помогал бороться с кариесом, уменьшал воспаления и инфекции во рту.

Ученые обнаружили в стоматологических герметиках майя соединения, изготовленные на основе сосновой смолы, которая обладает антибактериальными свойствами.