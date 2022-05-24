Совершенно новый, ранее неизвестный язык приматов, смогли обнаружить ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. Для этих целей были проанализированы более 5000 звуков, которые издавали дикие шимпанзе в национальном парке Тай в Кот-д’Ивуаре.

Статью о результатах своего исследования ученые опубликовали в издании Communications Biology. Ученые провели изучение всех полученных звуков, которые издавали дикие обезьяны. Результаты показали, что 390 уникальных вокальных последовательностей очень похожи на предложения. Это говорит о том, что обезьяны не просто издают звуки, они что-то рассказывают друг другу текстом.

Уникальность открытия заключается в том, что ранее никто не догадывался о том, что у приматов вообще есть какой-либо способ общения друг с другом.