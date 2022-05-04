В Большом озере Тасмании австралийскими учеными были обнаружены 15 экземпляров улитки Beddomeia tumida. Этот вид считался вымершим почти 120 лет назад.

Биологи проводили эксперимент, в ходе которого они опустили в озеро несколько кусков черепицы. Через десять дней они их достали. На черепице были обнаружены и сами тасманийские улитки, размером не более четырех миллиметров, так и новые экземпляры.

Уникальность находки заключается в том, что эти моллюски считались вымершими еще в 1900 году. Именно тогда на озере была возведена плотина. Ученые отмечают, что улиток в озере может быть много, но из-за их очень маленького размера возникают сложности с их обнаружением. Они очень хорошо прячутся, поэтому не попадаются исследователям. Не исключено, что все время, пока тасманийские улитки считались вымершими, они продолжали проживать в озере.