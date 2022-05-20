Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дефицит полупроводников, который наблюдается во всем мире, не обошел стороной и Китай. Страна не может справиться с импортозамещением. Китайские производители способны покрыть всего 17 % от имеющегося спроса.

Несмотря на объемный иностранный рынок, собственное производство Китая достаточно крупное. Поднебесная уже длительное время является одним из основных потребителей, но пока не смогла существенно нарастить свое производство, не развила импортозамещение.

В Китае за 2021 год был произведено интегральных схем на сумму более 30 миллиардов долларов. Из них схемы на 12 миллиардов долларов произвели компании, которые имеют в Китае штаб-квартиры. А это составляет всего 6% рынка интегральных схем страны.

Эксперты не исключают, что в Китае могут нарастить объемы производства, превысив за 4 года 58 миллиардов долларов. Но это повысит показатели только на 8%.

Вам может понравиться

Раскрыты точные данные по боевикам ВС Украины на “Азовстали”

Военный корреспондент Александр Сладков раскрыл подробную статистику по «Азовстали», а также отметил, что дальнейшая информация о пленных на комбинате будет отныне поступать исключительно из официальных источников. На момент выхода первой

Глава ЛДПР Слуцкий не исключил возвращения России и Украины к переговорам

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что переговоры между Россией и Украиной можно возобновить в любой момент. Причем зависит это в основном от позиции участников встреч с

Режиссёр Серебренников высказался против бойкота русской культуры на Западе

Против “отмены” русской культуры на Западе стали высказываться деятели либеральных взглядов. Так, режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что бойкотировать русскую культуру неправильно. Издание Variety приводит слова режиссёра. По его мнению, русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |