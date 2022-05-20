Дефицит полупроводников, который наблюдается во всем мире, не обошел стороной и Китай. Страна не может справиться с импортозамещением. Китайские производители способны покрыть всего 17 % от имеющегося спроса.

Несмотря на объемный иностранный рынок, собственное производство Китая достаточно крупное. Поднебесная уже длительное время является одним из основных потребителей, но пока не смогла существенно нарастить свое производство, не развила импортозамещение.

В Китае за 2021 год был произведено интегральных схем на сумму более 30 миллиардов долларов. Из них схемы на 12 миллиардов долларов произвели компании, которые имеют в Китае штаб-квартиры. А это составляет всего 6% рынка интегральных схем страны.

Эксперты не исключают, что в Китае могут нарастить объемы производства, превысив за 4 года 58 миллиардов долларов. Но это повысит показатели только на 8%.