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С 30 мая по 12 июня в Польше и других прибалтийских государствах пройдут масштабные учения боевой авиации и ракетных войск, сообщило оперативное командование польских ВС.

В сообщении говорится также, что маневры пройдут в воздушных пространствах четырех государств и над одним из участков Балтийского моря. Для участия в них привлечены Франция и Германия, Великобритания и Соединенные Штаты, Италия и Норвегия, а также Румыния, Турция, Испания, Словакия, Бельгия и Чехия.

Оперативное командование ВС Польши заявило, что целью маневров является отработка действий по отражению возможного нападения. Кроме того, будет проверяться способность авиации и ракетных войск разных стран ко взаимодействию друг с другом.

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