Народная милиция ДНР выбила националистические силы ВСУ из школы в Новоселовке и выяснила, что Киев уже начал задействовать в боях «людоедов». Все дело в том, что в качестве сухого пайка им выдавали банки тушенки с надписью «сепар донецкий, втомленый с мощами Моторолы» и портретом Героя ДНР Арсена Павлова.

Напомним, что Моторола – это позывной Павлова, который возглавлял подразделение «Спарта». В 2016 году он был убит в результате взрыва в лифте, причем взрывное устройство для ликвидации ополченца подложили украинские спецслужбы.

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что сейчас «каннибалы», которые ели тушенку из упомянутой выше банки, пытались трусливо сбежать со своих позиций, но были ликвидированы.