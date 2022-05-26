Турция активно готовит операцию на севере Сирии, чтобы создать своеобразную зону безопасности. К ней намеревается присоединиться и Израиль, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что Анкара и Тель-Авив ставят перед собой разные цели, однако массированный удар одновременно с нескольких направлений позволит вывести из строя сирийские средства ПВО. Не исключено, что они сговорились между собой в ходе недавней встречи турецких и израильских политиков.

За сутки до назначенной Турцией операции у границ Сирии существенно возросла активность авиации Израиля. Это может говорить о разведке обстановки и подготовке к нанесению совместного удара.

Напомним, что официальный Дамаск ранее заявил, что Турция получит жесткий ответ, если попытается провести свою операцию на сирийской территории.