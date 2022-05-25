Соединенные Штаты раздувают конфликты и затем извлекают из них выгоду, наблюдая за кровопролитием со стороны. Они делали это во времена Второй мировой и продолжают сейчас, заявил Хасан Барси Ялчин.

В своей публикации в издании Sabah, перевод которой представлен РИА Новости, эксперт пояснил, что именно благодаря такому агрессивному поведению США сейчас достигает успехов в международном сообществе. Однако рано или поздно все закончится трагично для всей планеты.

В настоящий момент США стравливают Россию с Европой, а Австралию и Японию – с Китаем. Причем они отлично понимают, что союзники не выстоят против серьезных соперников без помощи Вашингтона.

Соединенные Штаты отталкиваются от того, что в любом конфликте преимущество остается за ними. Но когда-то все это закончится и мир столкнется с серьезной трагедией.