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В ночь на 26 мая турецкие военные прорвались на территорию Сирии и развернули боевую технику в населенном пункте Азаз. Портал Avia.Pro напоминает, что ранее Анкара заявляла о начале военной операции для создания зоны безопасности в северной части соседнего государства.

Отмечается, что размещение войск в городе Азаз позволяет турецкой армии наносить удары по Алеппо или организовать штурм этой провинции. По мнению экспертов, Анкара планирует установить контроль над этим регионом несмотря на то, что Алеппо находится за пределами 30-километровой буферной зоны.

Авторы публикации отмечают, что хотя огромные колонны турецкой военной техники уже вошли в Сирию, до боестолкновений дело пока не дошло. Предполагается, что Анкара лишь собирает силы для нанесения решающего удара.

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