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Цены на продовольствие в Великобритании продолжают стремительно расти, сообщает издание The Times. По словам журналиста, в апреле было зафиксировано подорожание основных продуктов питания на 50 процентов.

Так, в полтора раза выше стала цена на самые дешевые макаронные изделия, на 16 процентов подорожали мясной фарш и хлебобулочная продукция, рис стал дороже на 15%.

При этом наблюдается снижение цен на колбасу на 3%, на пиццу (4%) и на сыр (7%). Больше всех подешевел картофель, его стоимость снизилась в апреле сразу на 15%.

Уровень инфляции за минувший месяц достиг девяти процентов, а в целом продовольственная корзина стала дороже мартовских показателей на 6,7%.

Помимо подорожания, отмечается также дефицит отдельных категорий продуктовых товаров.

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