В Канаде продолжают стремительно расти цены на бензин, сообщают местные СМИ. 6 мая журналисты рассказали, что стоимость топлива достигла исторического максимума в 2,17 доллара за литр.

Такая цена была зафиксирована в Ванкувере. Впрочем, и жители других регионов страны жалуются на увеличение стоимости топлива. Сейчас она составляет в среднем чуть больше 2 долларов за литр, хотя в прошлом году находилась на отметке в 1,32 доллара.

Виджай Муралидхаран, занимающий пост консалт-директора в компании Kalibrat отнес к основным причинам роста цен ситуацию на Украине. Он также отметил, что напряженность на рынке сырой нефти отмечалась и до украинского кризиса. Тогда она была связана с глобальной нехваткой дизтоплива, которая никуда не делась и сегодня.