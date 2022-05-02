Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские беженцы спровоцировали стремительный рост цен на в турецкой Анталье. В качестве еще одной причины подорожания эксперты называют высокий спрос на жилье у российских туристов.

Сообщается, что в этом году россияне приобрели в полтора раз больше объектов недвижимости в Анталье, чем год назад. При этом активность покупателей из РФ не имеет никакого отношения к Украине, так как она начала расти еще в конце 2021 года.

Самыми популярными вариантами на курорте сегодня являются квартиры, состоящие из спальни и кухни-студии, а также апартаменты. Последние в прошлом году сдавались в аренду за 400-500 долларов, однако сейчас точно такое же жилье можно снять не дешевле 900-1000 долларов. По мнению экспертов, цена поднимется еще выше в июне, когда официально стартует пляжный сезон.

Аналитики отмечают, что с марта в Турцию приезжает много украинцев на дорогостоящих авто, которые арендуют жилье. Именно это является одной из ключевых причин повышения цен.

Вам может понравиться

Пленные ВСУ высказали удивление корректным отношением к ним российских солдат

Сложившие оружие бойцы украинской армии высказали свое удивление корректным отношением к ним российских военных. Они рассказали, что с ними обращались и разговаривали по-людски, а кто нуждался в медицинской помощи, получили

Лавров рассказал о важности спецоперации для всего мира

Спецоперация России на Украине вносит большой вклад в освобождение всего мира от гнета Запада. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Руководитель ведомства отметил, что Запад пытается подавить всех, что

Командир бригады морпехов ВСУ Волына записал видеообращение к Эрдогану

Командир бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который сейчас находится на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, записал видеообращение к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану. В нем он рассказал о тяжелом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 2 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 8 °C |