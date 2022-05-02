Украинские беженцы спровоцировали стремительный рост цен на в турецкой Анталье. В качестве еще одной причины подорожания эксперты называют высокий спрос на жилье у российских туристов.

Сообщается, что в этом году россияне приобрели в полтора раз больше объектов недвижимости в Анталье, чем год назад. При этом активность покупателей из РФ не имеет никакого отношения к Украине, так как она начала расти еще в конце 2021 года.

Самыми популярными вариантами на курорте сегодня являются квартиры, состоящие из спальни и кухни-студии, а также апартаменты. Последние в прошлом году сдавались в аренду за 400-500 долларов, однако сейчас точно такое же жилье можно снять не дешевле 900-1000 долларов. По мнению экспертов, цена поднимется еще выше в июне, когда официально стартует пляжный сезон.

Аналитики отмечают, что с марта в Турцию приезжает много украинцев на дорогостоящих авто, которые арендуют жилье. Именно это является одной из ключевых причин повышения цен.