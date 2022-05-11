Экономические санкции против России будут действовать не менее двух лет. Во всяком случае, те, которые ограничивают отечественный экспорт. Такой прогноз делает Центробанк (ЦБ) в соответствующем докладе.

Ограничения на экспорт и импорт сохранятся, как минимум, до 2024 года, уточняется в документе. Это обстоятельство будет влиять не только на российскую экономику, но и на мировую, уверены в ЦБ. За счёт ограничения экспорта и общей экономической неопределённости цены на многие товары будут держаться на не нормальном для рынка, а на повышенном уровне.

Впрочем, со временем цены всё же вернутся к равновесному уровню, отмечается в докладе финансового регулятора. К примеру, для барреля российской нефти марки Urals такая цена составляет 55 долларов (сейчас баррель стоит более 75 долларов). Однако при стабилизации цен, объёмы внешней торговли всё равно будут ниже обычных показателей: из-за экономических санкций, проблем с логистикой и сложностей с платежами.

Ранее Центробанк прогнозировал, что ВВП России в 2022 году из-за изменений в экономике просядет на 8-10%. Однако с 2023 года начнётся стабилизация обстановки (ВВП уменьшится ещё на 3%), а с 2024 года будет происходить постепенный рост экономики (примерно на 1-1,5% в год).