Повышенная активность российских войск на Украине объясняется просто – военную спецоперацию возглавил генерал армии Александр Дворников. В 2015-2016 годах он управлял сирийской группировкой ВС РФ и именно тогда, по заверениям западных СМИ, было освобождено около 400 населенных пунктов страны.

Дворников также принимал непосредственное участие во второй военной кампании в Чечне, рассказало издание «Царьград». Он никогда не давал повода называть себя личным ставленником кого бы то ни было, добивался отличных результатов упорным трудом.

Сейчас один из лучших российских военачальников возглавляет спецоперацию ВС РФ на Украине и нет никаких сомнений в том, что ему удастся совсем скоро навести в этой стране порядок. Причем на успешное достижение поставленной цели не повлияет даже западное оружие, которое тоннами поставляется в Киев.