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Санкции Европы против России сравнимы с ядерной бомбой, которая нанесет серьезный ущерб не только РФ, но и множеству других стран, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он пояснил, что Будапешт не поддерживает Евросоюз в стремлении вводить против России все новые и новые санкции. Венгрия отлично понимает, что за ними последуют стремительный рост инфляции, миграционные кризисы, нехватка продовольствия и энергоресурсов. Причем все это на себе испытают и Европа, и другие континенты, передает «Царьград».

Орбан отметил, что Венгрия пытается предотвратить этот «ядерный удар», но делать это все сложнее, так как страна оказывается в чрезвычайно сложном положении из-за ухудшающихся отношений с другими государствами.

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