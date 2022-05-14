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Портал Avia.Pro рассказал о высокоточном ударе ВС РФ по Одессе, в результате которого было уничтожено несколько летательных аппаратов украинской армии.

Авторы уточнили, что речь идет об атаке на аэродром «Школьный», которые ВВС Украины использовали для собственных целей. В момент удара там находилось четыре истребителя, идентифицировать которые не удалось, а также два беспилотных разведывательно-ударных аппарата «Байрактар ТБ2».

Эксперты портала отметили, что ранее ВС РФ не атаковали данный аэродром, однако после получения данных о базировании там БПЛА и истребителей исправили эту ошибку. Потеря двух «Байрактаров» для Киева является весьма серьезной проблемой, так как по данным аналитиков сейчас таких аппаратов остается не более 10, а следующая поставка из Турции состоится неизвестно когда.

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